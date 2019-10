Maltempo su Napoli, l'appello: "Sindaco, chiudi le scuole"

Sul sito del Comune di Napoli centinaia di studenti stanno chiedendo la chiusura delle scuole per domani 3 ottobre (chiusi sicuramente parchi e cimiteri). In città piove dal pomeriggio, e una tempesta di tuoni e fulmini ha spaventato tanta gente.

Qualcuno chiede attenzione anche in maniera molto colorita, come si legge qui...

Antonio, per esempio, ricorda al Sindaco che lo scorso anno le scuole furono chiuse anche solamente per poche gocce d'acqua, mentre adesso, addirittura con Noè sulla barca, l'allerta meteo è gialla e non arancione (quella più grave)...

