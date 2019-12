La scultura di rifiuti tra via Pietro Castellino e via Montedonzelli

Opera d'arte o monumento al degrado?

Se lo chiedono in tanti a via Perosi, una traversa che unisce via Pietro Castellino e via Montedonzelli, nel quartiere Arenella di Napoli.

Da qualche giorno i rifiuti non vengono raccolti, e così la gente ha posizionato buste e bustoni, di plastica in particolare, sulle campane per la raccolta differenziata, quasi a formare un vero e proprio puzzle, esteticamente anche "bello" a vedere, se non si trattasse, appunto, di rifiuti.

Una sull'altra, magari anche rispettando un certo ordine cromatico, le buste "minacciano" però di tracimare lungo la carreggiata, dal momento che anche dietro i contenitori lo spazio è ormai completamente invaso da rifiuti.

Opera d'arte, quindi? No, no...assolutamente. Solo l'ennesimo monumento al degrado.

Gallery