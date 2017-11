Il pacifico "assalto" di turisti e napoletani a San Gregorio Armeno |VIDEO

Cinquanta giorni al Natale, ma a San Gregorio Armeno è stata (ancora una volta) una domenica "da tutto esaurito". La folla delle grandi occasioni, o quasi, con migliaia e migliaia tra turisti e napoletani che hanno affollato la stradina dei pastori, facilitati anche dalla mattinata di sole. "Per ora molti si limitano solamente a guardare -dice uno dei Maestri pastorai- ma ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo, e spero che a breve quelli che guardano cominceranno anche ad acquistare".

Sui tanti banchetti delle botteghe degli artigiani la parte del padrone la fa sempre di più il calcio con i suoi campioni. E così in esposizione è tutto un trionfo di statuette che raffigurano i vari Reina e Insigne oppure il presidente De Laurentiis e l'allenatore Sarri, ma non mancano i campioni del passato, dall'eterno Maradona a Cavani, passando per "il traditore" Higuain, spesso accompagnato da parole non propriamente gentili.

Molto apprezzate anche le rappresentazioni di Pino Daniele, Totò, Eduardo De Filippo e Massimo Troisi accanto ai tanti Gesù Bambino, alle tante Madonne e ai tanti San Giuseppe che ovviamente fanno la parte del leone su tutti presepi.

Anche quest'anno immancabile il Pulcinella "In carne e ossa", pronto a farsi immortalare nei selfie dei turisti in cambio di un'offerta a piacere