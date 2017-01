Tutto esaurito (o quasi) nei negozi specializzati

Mamma, che freddo. Battono i denti i napoletani, non abituati al gelo di questi giorni, e per riuscire a resistere alle basse temperature fanno incetta di tutto ciò che può dare calore. E così nei negozi specializzati è tutto esaurito (o quasi) nei reparti dedicati allo sci e alla neve.

Letteralmente presi d’assalto i negozi Decathlon, dove stanno andando a ruba sciarpe, cappelli e guanti, ma anche scaldacolli, scaldamani e scaldapiedi.

“Abbiamo tanta folla in questo periodo –spiega un addetto del reparto sci e snowboard del negozio Decathlon di Casoria-, e stiamo vendendo addirittura di più rispetto al periodo di Natale”.

Le temperature sono destinate a subire un leggero rialzo nei prossimi giorni, ma nonostante ciò la corsa all’accaparramento non sembra arrestarsi, e non si arresterà neppure quando gli scaffali torneranno a riempirsi, dal momento che sono tanti i napoletani che hanno già programmato qualche ulteriore giorno di vacanza: per molti sarà tempo di “settimana bianca”. Neve sì, ma stavolta non a Napoli…