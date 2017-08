Sottrae smartphone ad una turista spagnola: arrestato

Un giovane extracomunitario di 19 anni, del quale sono state rese note solo le iniziali (A.B.), è stato arrestato in Piazza Garibaldi dagli uomini della Polizia Municipale di Napoli appartenenti all'Unità Operativa della Polizia Investigativa Centrale. Gli agenti lo hanno colto in flagranza mentre rubava uno smartphone dalla borsa di una turista spagnola. Il giovane ha numerosi precedenti per furto e borseggio, ed era stato arrestato appena quattro giorni fa dalla Polizia Ferroviaria. Processato per direttissima, era stato condannato a un anno e sei mesi di carcere usufruendo però del beneficio della pena sospesa.