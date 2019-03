Rifiuti su rifiuti. In via San Giacomo dei Capri difficile camminare anche a piedi

"È uno schifo". L'anziana signora non usa mezzi termini. Siamo in via San Giacomo dei Capri, nei pressi della Parrocchia della Rotonda, a due passi da una nota pasticceria e dalla scuola Nicolardi.

Nei pressi delle "campane" per la raccolta differenziata si fa fatica anche a camminare a piedi a causa dei rifiuti abbandonati. Sotto i contenitori c'è di tutto, e l'immondizia invade la sede stradale.

La situazione non è molto diversa in tante altre zone della città.

Durante la fase di innalzamento dei contenitori per lo svuotamento occorrerebbe l'intervento degli addetti alla rimozione dei rifiuti rimasti a terra: ciò non sempre avviene, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Gallery