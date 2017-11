Passeggiata tra i rifiuti nelle strade dello shopping

Un sabato sera tra i rifiuti, al Vomero, per i tantissimi che, come sempre, hanno affollato le vie principali dello shopping collinare.

Nonostante la presenza di moltissimi cestini, via Scarlatti e via Luca Giordano hanno offerto un brutto spettacolo ai passanti, molti dei quali si sono soffermati a scattare foto per documentare il degrado. Fotografie che in molti casi sono finite sui social assieme alle proteste di chi chiede una maggiore cura per quelle che sono tra le strade principali della città.

Da una rapida occhiata, i rifiuti erano quelli normalmente prodotti dai passanti, nel senso che non si trattava, come pure purtroppo si verifica in altre parti di Napoli, di rifiuti particolari o "speciali", a volte anche pericolosi, abbandonati indiscriminatamente dai cosiddetti "furbetti" della differenziata.

In pratica, cartacce, volantini, resti di confezioni di cibo da strada, pacchetti di sigarette, lattine vuote