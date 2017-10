La piazzola-discarica sulla "bretella" di collegamento dal Vomero a Fuorigrotta

Ennesima discarica abusiva in piena città. Al Vomero, in via Pigna, nel tratto iniziale della "bretella" che porta dal quartiere Vomero a quello di Fuorigrotta, la galleria è diventata una sorta di "pattumiera". Ai lati del guard-rail c'è davvero di tutto: sacchetti, carte, bottiglie, vetro, plastica, in un crescendo impressionante che porta poi alla prima piazzola di emergenza, subito dopo la galleria stessa.

E lì, nonostante la presenza di un evidente cartello del Comune di Napoli che indica la presenza di telecamere per la video-sorveglianza, e nonostante il divieto di abbandonare rifiuti, c'è davvero di tutto.

Ogni tanto compaiono paraurti, materassi, vecchi televisori sventrati, sacchi di immondizia varia. Le bottiglie di vetro e di plastica neppure si riescono a contare. L'area viene sottoposta periodicamente ad operazioni di pulizia straordinaria da parte dell'Asìa, l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in città. Divieti e avvisi per un po' fanno da deterrente, e gli incivili vanno a sversare altrove i propri rifiuti. Dopo poco, però, come denunciano i residenti della zona, il luogo torna ad essere tra i preferiti da parte di coloro che proprio non ce la fanno a conferire i rifiuti nei luoghi a ciò destinati. La foto è stata scattata sabato 28 ottobre 2017.