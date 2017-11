Rifiuti all'esterno delle campane per la raccolta differenziata

E' via Ruoppolo, Municipalità Vomero-Arenella, ma potrebbe essere qualsiasi altra strada di Napoli. E' il due novembre, ma potrebbe essere un qualsiasi giorno dell'anno. E' sera, ma potrebbe essere anche di giorno. Come denunciano molti commercianti e residenti della zona, alcuni negozianti non brillerebbero in eccellenza per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti.

Accanto alle "campane", infatti, fanno bella mostra di sè, spesso giorno e notte con un ricambio continuo, enormi buste piene di materiale plastico e lattine di alluminio. Inoltre, decine e deine di cartoni vengono abbandonati all'esterno dei contenitori. Inutile i tentativi di convincere i furbetti del sacchetto selvaggio anche da parte di altri commercianti.

Sono in tanti a chiedere l'intervento delle preposte forze dell'ordine, magari a mezzo di appostamenti in borghese per riuscire a pizzicare sul fatto gli irriducibili e per comminargli le sanzioni previste per chi imbratta in questo modo la città.