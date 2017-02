Spopola sui social il remake tratto da "La banda degli onesti"

Napoli-Real Madrid è alle porte. Il 7 marzo, giorno della storica sfida per proseguire nella corsa alla conquista del titolo di campione d’Europa, non è poi così lontano. I biglietti sono ormai quasi introvabili, e i tifosi sarebbero disposti a fare carte false per entrarne in possesso. E così, per venire simpaticamente incontro alle esigenze della tifoseria azzurra, alcuni comici partenopei si sono inventati un esilarante video in cui, facendo la parodia di una storica scena del film “La banda degli onesti”, si mettono a produrre biglietti, rigorosamente falsi, per la partita contro gli spagnoli. Marco Lanzuise, Rosario Verde, Peppe Laurato e Salvatore Turco sono i protagonisti di un video che è diventato ben presto virale sui social, dove decine e decine di migliaia di persone se lo stanno condividendo e lo stanno commentando. Lanzuise fa la parte del tipografo Lo Turco, interpretato da Peppino De Filippo, Rosario Verde si cala nei panni del portiere Bonocore, interpretato da Totò, Peppe Laurato in quelli del pittore, interpretato da Giacomo Furia e Salvatore Turco in quelli della guardia giurata che si insospettisce sentendo i rumori provenienti dalla tipografia con la saracinesca abbassata. Per la regia di Roberto Aiena, già ideatore di un altro remake virale, quello dello spot Tim ambientato a Napoli, e direttamente da “Ultimo Stadio”, la trasmissione in onda su Canale 21 il venerdì sera, il video dei tre “nuovi” falsari è già nella storia dei social da tifo.