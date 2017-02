Real Madrid-Napoli: l'ironia corre sui social

L'ironia corre sui social. E così da giorni, in attesa della partita del Napoli a Madrid, sui cellulari, sui tablet e sui pc dei tifosi napoletani è un trionfo di battute, sfottò, vignette e parodie di ogni genere. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Impossibile sfuggire al pacifico "assalto" di foto e video che stanno attentando alle memorie di tanti dispositivi e che a migliaia hanno invaso la rete. Si va quindi dal tifoso attaccato alla flebo di un famoso ansiolitico per tenere a bada l'adrenalina pre-partita, a San Gennaro che invita alla calma e promette "Stasera m'o vec' io", Spopola anche l'insegna del fantomatico barbiere Bernardo che avvisa la clientela della chiusura anticipata della bottega per "improrogabili ed indispensabili impegni di natura calcistico-sportiva". Insomma, la classica ironia tutta partenopea per sdrammatizzare un'attesa che diventa sempre più palpabile in tutta la città man mano che si avvicina l'orario di inizio della partita.