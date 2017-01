Subito ripulita Piazza del Plebiscito dopo il veglione di Capodanno

Subito ripulita Piazza del Plebiscito. Dopo la lunga notte e dopo il pacifico assalto di decine e decine di migliaia di persone che avevano lasciato a terra un vasto tappeto di rifiuti, sono scesi in campo gli uomini e i mezzi dell'Asìa, che si sono dati velocemente da fare e in poche ore hanno ripulito la piazza.

Tantissimi i napoletani e i turisti che hanno affollato la piazza anche nel corso della prima mattinata del nuovo anno. Una mattinata che è stata accompagnata da un tiepido sole che ha riscaldato una città abbastanza infreddolita, dopo le basse temperature dei giorni scorsi.

Tanti i bambini che si sono riversati in zona per i primi giochi dell'anno nuovo. E tanti coloro che si sono detti soddisfatti della veloce e concreta operazione di pulizia che ha interessato un'area molto vasta e che comunque era stata messa a dura prova dalla presenza di un numero enorme di persone che avevano partecipato in massa al Veglione di Capodanno.