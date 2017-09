"Ecco come mi ha ridotto un parcheggiatore abusivo extracomunitario nei pressi di Piazza Garibaldi"

Ancora un episodio di violenza nei pressi di Piazza Garibaldi. Una zona che molti ormai definiscono "senza controllo".

Mauro Serappo, napoletano, racconta così, con un post pubblico scritto sul suo profilo Facebook, la brutta esperienza che gli è capitata per non essersi piegato all'odiosa richiesta di soldi da parte di un parcheggiatore abusivo: "Puntualmente, quando arrivo in stazione a Napoli, orario serale, c'è un parcheggiatore extra-comunitario all'inizio di Corso Novara, all'angolo con il Corso Meridionale, dove parcheggio la moto. Questa volta, dopo l'ennesimo rifiuto da parte mia di pagare, mi ha colto alla sprovvista sferrandomi un pugno all'occhio, è fuggito velocemente non consentendomi una difesa opportuna... Ho anche sporto denuncia al drappello di polizia ferroviaria dopo essere stato medicato al presidio medico della stazione (gentilissimi). Secondo voi succederà qualcosa? Secondo voi la prossima volta che arrivo come mi devo difendere? Attaccando? C'è la possibilità che si possa ripulire la merda che abbiamo fuori la stazione di Napoli? C'e qualcuno che può rispondere al mio appello per una situazione che riguarda tutti? Avete ben presente il luogo esatto da me descritto? Sapete che è territorio esclusivo di extra-comunitari? Possibile che noi, i nostri figli ed i turisti che arrivano debbano vivere situazioni del genere? Quello che mi è capitato è un piccolo esempio (me la sono cavata con ecchimosi e piccole lacerazioni) e non è un caso isolato. Vogliamo fare fronte comune ed agire?".

Sul profilo di Serappo, il cui post, ripetiamo, è pubblico, tantissimi i commenti di solidarietà. Il suo post è diventato in breve tempo virale, ed ha avuto migliaia di condivisioni. Non manca chi, ormai stanco dello stato di degrado della zona, propone di istituire delle ronde per tentare di riportare ordine e vivibilità.