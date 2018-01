Piazza del Plebiscito: subito ripulita dopo il veglione

Dopo il pacifico assalto delle migliaia di persone che avevano affollato il "salotto buono" della città per il veglione di Capodanno, Piazza del Plebiscito è stata subito ripulita. In poche ore sono scesi in campo uomini e mezzi dell'Asìa, che si sono dati velocemente da fare e hanno "magicamente" fatto scomparire i resti della festa che aveva visto sul palco l'esibizione di tantissimi artisti.

Tantissimi napoletani e tantissimi turisti hanno affollato la piazza anche nel corso della prima mattinata del nuovo anno. Una mattinata segnata da una leggera e fastidiosa pioggerellina e da una temperatura abbastanza freddina.

Nel corso della giornata previsti interventi per ripulire anche il resto della città, specialmente i luoghi in cui si è continuato a festeggiare dopo il brindisi di mezzanotte in Piazza del Plebiscito, e in particolare i vari punti del Lungomare.