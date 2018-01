Grande festa per i 70 anni di Padre Salvatore Fratellanza

Grande festa a Napoli, nella Parrocchia di Santa Maria della Rotonda, per Padre Salvatore Fratellanza che ha raggiunto i 70 anni. Oltre 200 gli invitati che hanno brindato al loro parroco. Fratellanza ha tagliato oltre alla torta anche un altro prestigioso traguardo: un piccolo record, visto che è giunto al 30° anno consecutivo alla guida della Chiesa di via Undici Fiori del Melarancio.

Visibilmente commosso, Padre Salvatore, che è ormai al 45° anno di vita sacerdotale, ha ringraziato tutti i presenti e si è concesso a un piccolo bagno di folla con parenti e amici oltre che con tutti i fedeli e gli altri preti della Parrocchia, sempre attorniato dai suoi numerosi collaboratori che pure lo seguono da tanti anni nelle sue molteplici iniziative.

Nel 2013, in occasione della festa per il suo 40° anno di sacerdozio, Padre Salvatore aveva indossato la casula usata nel giorno della sua prima celebrazione.

Padre Salvatore è stato colui che più di tutti si è battuto per intitolare la strada della sua chiesa agli undici ragazzi del quartiere Arenella che persero la vita nella galleria del Melarancio il 26 aprile del 1983 in un tragico incidente: gli Undici Fiori del Melarancio, appunto, in ricordo dei quali ogni anno viene celebrata una messa nel giorno della triste ricorrenza.

Tanti i regali ricevuti dal sacerdote per il suo 70° compleanno: in particolare, un orologio-computer dai parrocchiani e una statua di San Giuseppe dai sacerdoti della chiesa della Rotonda, realizzato da un Maestro pastoraio della zona di San Gregorio Armeno.