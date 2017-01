Attesa per la Notte della Befana a Piazza Mercato

Una tradizione alla quale è impossibile rinunciare. Anche stanotte, quindi, in Piazza Mercato, si riverseranno migliaia di persone a caccia di giocattoli e dolci da mettere nelle calze dei bambini e non solo. Un appuntamento al quale molti ambulanti si stanno preparando da giorni: già ieri qualcuno di loro ha trascorso la notte preparando gli stand e la merce. Tutta la zona sarà quindi presa pacificamente d'assalto. L'Epifania tutte le feste porta via, e i bancarellari non vogliono farsi sfuggire l'ultima occasione per guadagnare. Si spera nella clemenza del tempo. Prevista comunque una temperatura vicina allo zero. Anche sciarpe, guanti e cappelli di lana, ci si può scommettere, saranno i benvenuti nelle calze. Sarà comunque un trionfo di cioccolata, caramelle, giocattoli di ogni tipo e prezzo. Affari d'oro, ovviamente, per i parcheggiatori abusivi: già da tempo sembra siano state assegnate le postazioni da tenere sotto controllo. Centinaia e centinaia, infine, le pizze in preparazione pronte per la vendita.