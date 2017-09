Nino D'Angelo regala canzoni in diretta al suo popolo

Con quasi un milione di fans, la pagina Facebook di Nino D'Angelo è seguitissima, anche perchè l'artista partenopeo coinvolge sempre tanto i suoi sostenitori, quelli che lui stesso chiama il "popolo delle mie canzoni". Nino racconta spesso episodi di vita familiare, parla con amore della sua musica, ricorda sempre con entusiasmo i tempi in cui era il "caschetto biondo" più famoso d'Italia. L'ultimo video pubblicato ha avuto oltre seicentomila visualizzazioni, migliaia di condivisioni, quasi cinquantamila "mi piace", migliaia di commenti. In diretta dalla sua casa, Nino si è aggiustato per bene i capelli, "specchiandosi" nello smartphone, e poi si è letteralmente concesso a chi lo stava guardando in diretta. Ha cominciato con i saluti prima di portare tutti virtualmente in soggiorno, davanti all'amato pianoforte: da lì ha regalato ai fans una sua bella canzone. Successivamente ha ricordato alcune delle date del suo tour in giro tra Italia ed Europa. Centinaia i commenti dei suoi instancabili follower per poi lasciare spazio ancora alla canzone, tra migliaia di cuoricini e like che volteggiavano sullo schermo. Nino D'Angelo ha chiesto scusa ai suoi seguaci per la sua presenza a scartamento ridotto sui social in questo ultimo periodo: si è "giustificato" preannunciando l'uscita di un nuovo disco al quale non ha smesso di lavorare neppure il giorno di Ferragosto. Al termine del video l'artista, visibilmente commosso per l'amore trasmessogli dalle persone che lo stavano guardando, ha salutato tutti dispensando tanti baci.