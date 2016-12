Nino D'Angelo e l'albero di Natale: il web lo riempie di auguri

“Dal Teatro Trianon Viviani la mia buonasera”. Sono le parole che Nino D’Angelo ha scritto sulla sua pagina Facebook, accompagnate da una foto scattata vicino all’albero di Natale del “suo” teatro. In pochi minuti il post, con la frase e la fotografia, ha cominciato a fare il giro del web tra gli innumerevoli fans del cantante partenopeo.

Molto attivo sui social, Nino D’Angelo è seguito su Facebook da quasi un milione di fans, e i suoi post sono sempre molto apprezzati e condivisi, anche perché riguardano spesso esperienze molto personali e simpatici spaccati di vita familiare, come quella volta in cui rimase con l’auto in panne e si fece fotografare mentre la spingeva.

D’Angelo è impegnato in questi giorni nelle prove per la realizzazione del suo nuovo spettacolo con un omaggio a Mario Merola e alla sua sceneggiata forse più famosa, “Zappatore”, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Francesco Merola, figlio dell’indimenticato Mario e che debutterà il 4 gennaio 2017 per rimanere in cartellone fino al giorno 8. Il post di Nino D’Angelo vicino all’albero di Natale è stato subito condiviso da migliaia di persone, molte delle quali ne hanno approfittato per inviare gli auguri di buone feste al cantante e alla sua famiglia.