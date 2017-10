A spasso nel tempo e nei ricordi... Qual è il vostro negozio "del cuore"?

Chissà, forse anche voi, come me, come tutti, avete un cosiddetto negozio "del cuore". Una piccola bottega, un qualsiasi commerciante che magari non c'è più ma che, per un motivo o per un altro, è sempre lì, nascosto in un piccolo angolo del vostro cuore, pronto a saltare fuori alla prima occasione. Potrebbe essere un bel gioco, un passo indietro nel tempo e nei ricordi, nella memoria e nelle emozioni.

Per aiutarvi, allora, comincio io. Così, di botto, all'improvviso, me ne vengono in mente due, entrambi al Vomero.

Il primo è il "Genio Vinicolo": un vecchio magazzino di un gentile signore alto e magro che non ricordo più come si chiamava, ma ricordo benissimo che era in via Bernini e che gli portavo, assieme ai miei amici, i "vuoti" delle bibite. In cambio lui ci dava qualche moneta, qualche spicciolo in lire che a volte convertivamo in un paio di bicchieri di Coca-Cola o di aranciata sfusa. Sì, la compravamo a bicchieri, all'epoca, l'epoca degli anni '70 e '80.

Il secondo è una pizzeria. Si chiamava "Il piccolo Paradiso", ed era in via Merliani. Le pizze da asporto ce le dava piegate in un vassoio di cartone, una sull'altra, avvolte in un foglio di carta. All'epoca non c'erano tutti i fronzoli di adesso. Il pizzaiolo, lo ricordo benissimo, aveva i baffetti e i capelli bianchi di farina e di anni.

Ma qui mi fermo, altrimenti me ne vengono in mente altri e poi finisce il "gioco"...

Adesso tocca a voi. Forza, aprite i cassetti della memoria. Quali erano, e perchè, i vostri negozi "del cuore"?