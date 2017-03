Arriva il Real Madrid e da Foria a Porta Capuana Napoli si trasforma

A Napoli arriva il Real Madrid e tutta la zona attorno a Palazzo Caracciolo (dove alloggerà la squadra), da Foria a Porta Capuana, si trasforma nel salotto buono della città. Gli interventi di personale altamente specializzato e qualificato sono sotto gli occhi di tutti: in queste ore una task-force di uomini e forze dell'ordine è all'opera. Stanno rattoppando le buche (sarà felice il "resuscitato" Bukaman), pulendo le fogne e le strade, togliendo le auto in doppia e tripla fila, cacciando chi vuol vendere la solita immondizia raccolta dai cassonetti. Residenti e commercianti della zona non credono ai loro occhi. Addirittura, su qualche pagina social, qualcuno vuole già Cristiano Ronaldo Sindaco di Napoli, la gente scatta fotografie per farle vedere ai propri nipoti, tra vent'anni. Durerà poco, pochissimo, ma almeno anche quelle zone, per qualche giorno, vedranno "il sole"... La prendiamo a ridere, ci mancherebbe. ma ci sarebbe da piangere...