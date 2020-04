Dal Vomero al Vasto e ritorno in una delle ultime domeniche di quarantena

Domenica pomeriggio. Una delle ultime (si spera) di quarantena. La Tangenziale piena di traffico a tutte le ore e tutti i giorni è un lontano, lontanissimo ricordo, ormai. Sono le 17, e si arriva dal Vomero al Corso Malta senza neppure accorgersene e senza incrociare nessuno o quasi. Napoli e i napoletani sono fermi. Tutti ligi, attenti e rispettosi delle disposizioni governative e regionali. Le "anomalie", chiamiamole così, però ci sono, e le troviamo a partire dalle parti di Porta Capuana. Già all'incrocio con via Rosaroll numerosi extracomunitari chiacchierano tra di loro anche in gruppi di pù persone. Stessa scena a Porta Nolana o a via Firenze, al vasto. Qualcuno ha la mascherina, qualcuno solo una sciarpa o un indumento qualsiasi a coprire la bocca. Molti non indossano alcun dispositivo di protezione, e quasi nessuno ha i guanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In giro, a controllare la situazione, gli uomini della Polizia Municipale di Napoli. Qualche agente a piedi, un paio di pattuglie. Fanno quello che possono, e lo dicono anche a noi, a microfono spento, quando ci controllano i documenti, con garbo ed educazione, dopo averci fermato in Piazza Garibaldi, quando gli facciamo notare la presenza di numerose persone in giro senza rispettare nè distanze di sicurezza nè norme sugli assembramenti.

Sono le ultime settimane di clausura forzata. Un'ulteriore "stretta" nella zona del Vasto è richiesta a gran voce dai tantissimi napoletani barricati da quasi due mesi in casa e che su numerosi profili e gruppi Facebook esternano il proprio stupore e la propria indignazione.

Al ritorno, nel percorso inverso, dal Corso Malta al Vomero, la stessa scena dell'andata: nessuno o quasi in giro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E la fine del "tunnel" è sempre più vicina.

Gallery