Tutti al mare, che è quasi estate...

I meteorologi lo avevano previsto: sarebbe stato un week-end baciato dal sole. E così è stato, almeno per quanto riguarda il sabato: i napoletani non si sono fatti pregare e in fretta e furia hanno tirato giù dagli armadi costumi, magliette e ciabatte e se ne sono andati al mare.

Tanti hanno preferito le acque, la spiaggia e i lidi di via Caracciolo e di Posillipo, ma in tanti, tantissimi hanno raggiunto i lidi della costa flegrea per godersi la splendida giornata di sole. Affollatissimi i lidi di Licola e Varcaturo, alcuni dei quali ancora impreparati ad accogliere l'enorme massa di gente in cerca della prima tintarella.

Prezzi abbastanza popolari, anche considerando il fatto che siamo ancora in bassissima stagione: al Lido Vittoria di Licola, per esempio, dove è stata scattata la foto, ingresso e lettino costano 4 euro, con parcheggio "a piacere". Attrezzatissime, come da tradizione, le famiglie, con panini e colazioni al seguito. Sole a volontà, dunque, per centinaia e centinaia di persone, ma qualcuno, più temerario, ne ha approfittato anche per fare il primo bagno della stagione.