Nancy Coppola, - 9 kg sull'Isola dei Famosi

Nove chili in meno in un paio di mesi. Altro che dieta. L'isola dei famosi fa bene ai naufraghi. Tutti hanno perso un bel po' di peso. È Giulio Base il record-man, con 14 chili in meno, ma Nancy Coppola, la neomelodica partenopea, non si può lamentare. Nove chili. Non poco. A dispetto di coloro che avevano avanzato dubbi sul suo dimagrimento...

È stata Alessia Marcuzzi, coadiuvata da Stefano Bettarini dall'Honduras, a dare la bella notizia a tutti i partecipanti, che si sono finalmente guardati allo specchio dopo tanto tempo, rimanendo tutti soddisfatti per la ritrovata forma fisica.

Boom di ascolti su Canale 5, e raffica di complimenti sul profilo Facebook di Nancy, anche se non sono mancati commenti critici nei confronti della condotta di gara della cantante.