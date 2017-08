Multe a quattro vetturini a Piazza Municipio. Cavalli costretti a lavorare anche nelle ore vietate

Gli agenti dell'Unità Operativa della Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti in Piazza Municipio dove hanno sanzionato 4 conduttori di carrozze turistiche per non aver rispettato l’ordinanza comunale n.835 del 2014 che vieta l’impiego dei cavalli che trainano le carrozze nelle ore più calde della giornata, e cioè quelle dalle 13 alle 16.

Gli agenti, dopo vari controlli, hanno accertato che i cavalli, nonostante il caldo asfissiante e le temperature molto elevate, sono stati costretti a lavorare anche nelle ore non consentite. Tutti e quattro i vetturini, che lavorano nei pressi di Piazza Municipio, sono stati sanzionati. Uno di loro è stato trovato in pieno divieto per due giorni di seguito ed altrettante volte sanzionato. Ad un secondo conduttore che esercitava al posto della madre titolare è stata ritirata la licenza e sarà trasmessa al servizio comunale che gestisce il rilascio delle licenze per il noleggio con conducente per gli ulteriori provvedimenti di legge. Tutti saranno segnalati alla direzione sanitaria veterinaria per valutare eventuali sofferenze patite dai cavalli e alla direzione tutela animali del comune e alla garante degli animali. La sanzione prevista dall’ordinanza comunale va da 25 a 500 euro ma in questo caso non si esclude l'ipotesi del maltrattamento e la sospensione delle licenze.