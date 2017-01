Cestini stracolmi e merce tarocca sul Lungomare

Al contrario di Piazza del Plebiscito, velocemente ripulita dopo il pacifico "assalto" delle decine e decine di migliaia di partecipanti al Veglione di Capodanno, il Lungomare di Napoli, a pomeriggio inoltrato, versava in condizioni tutt'altro che idilliache.

Decine e decine i cestini stracolmi di rifiuti, decine e decine gli extracomunitari a vendere merce "tarocca" di ogni tipo. Slalom tra borse 'pezzotte', occhiali fasulli e bottiglie e cartacce uscite dai cestini per le centinaia di persone che come sempre hanno invaso la zona di via Caracciolo e dintorni.

"Diamo tempo al tempo - il commento di uno speranzoso passante - qualcuno passerà a pulire anche questa parte della città". I cestini stracolmi stanno comunque a significare che il senso civico della maggior parte di coloro che hanno festeggiato il Capodanno sul Lungomare è stato altissimo, dal momento che è stato fatto di tutto per far entrare quanti più rifiuti possibile nei contenitori...