Sempre attivo il mercato dei rifiuti a Piazza Garibaldi e dintorni

La foto è stata scattata oggi, giovedì 28 settembre 2017, alle 7 del mattino, a Piazza Garibaldi, ma potrebbe essere stata scattata in qualsiasi giorno della settimana, e a qualsiasi ora. E' il solito, triste e raccapricciante mercatino dei rifiuti. Nella piazza della Stazione Centrale, nei vicoli attorno e al Corso Garibaldi, lato Circumvesuviana, il business della munnezza va avanti da anni. I disperati raccolgono i rifiuti dai cassonetti e li mettono in vendita sui marciapiedi, alcuni direttamente per terra, altri su lenzuola luride, altri ancora su carrozzine riadattate a espositori. Commercianti e residenti sono da tempo sul piede di guerra, e da tempo chiedono inutilmente un serio intervento di riqualificazione di tutta la zona, che ormai versa davvero in uno stato di degrado molto preoccupante. Sui social nel frattempo monta la protesta da parte di coloro che da quelle parti abitano o transitano per andare a lavorare. Sotto accusa i tantissimi extracomunitari che gravitano nell'area e che assieme ai rom danno vita al mercato e ovviamente le istituzioni, che peccherebbero di eccessivo lassismo e permissivismo.