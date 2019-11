Manzieri-Bruscolotti: la parodia è già virale. La We-We Dance spopola sul web

Gianluca Manzieri è un artista poliedrico nonché un attento osservatore della realtà che ci circonda, dalla quale prende spesso spunti per poi tirare fuori il colpo da maestro.

In questo caso è il famoso ex capitano del Napoli Peppe Bruscolotti ad avergli fornito l'idea per una produzione goliardica che è già tormentone e rischia di diventare virale.

Senza ovviamente mai citarla, il bravissimo Manzieri prende spunto dalla pubblicità di una nota azienda di mobili per la quale Bruscolotti è simpatico e a tratti "inquietante" testimonial, e il suo "we we we" è troppo forte.

In pratica, è nata ufficialmente la "We-We Dance".

Da stasera in tutti i programmi sportivi di Radio Marte.

P.S.: ma quanto è bravo Manzieri a palleggiare!!!!