"Lavatevi". Sulle bancarelle di Porta Nolana. Ma stavolta non è razzismo...

"Lavatevi"... Nessun insulto, nessun razzismo, nessun coro da stadio. E' solamente la classica inventiva tutta partenopea.

Tra le bancarelle di Porta Nolana spunta il "telefono" per la doccia. Un prodotto di chiara provenienza cinese. Non avrebbe nulla di particolare se non ci fosse quell'invito, scritto dall'ambulante su un pezzo di carta assieme al prezzo.

L'invito a lavarsi stavolta non viene dalle curve degli stadi nè da qualche pagina Facebook anti-napoletana.

L'ambulante, così facendo, spera di vendere la sua merce facendo appello anche a tutta la sua...simpatia.