Via Montedonzelli, la strada-discarica dell'Arenella

Materassi, sedie, mobili, televisori. La vergogna di via Montedonzelli, quartiere Arenella di Napoli. Una strada trasformata in discarica. Una situazione che va avanti da anni, come denunciano i residenti della zona e i frequentatori di una nota palestra situata proprio a due passi dallo scempio. Gli incivili approfittano della scarsa illuminazione della strada e della mancanza di controlli per abbandonare di tutto e di più.

Via Montedonzelli non è l'unica strada-discarica: in città ce ne sono tante, e di qualcuna abbiamo già scritto in passato. Via Rosaroll, per esempio, ma anche via Pigna oppure via San Giacomo dei Capri ed altre ancora.

I furbetti di "sacchetto selvaggio" (magari fossero solo sacchetti...) sono tanti, e le forze dell'ordine fanno quello che possono: davvero pochi coloro che sono stati "pizzicati" nell'atto dell'abbandono dei rifiuti e multati.