La piazzola-discarica in via Pigna

Sono anni che denunciamo con articoli, video e foto lo stato di degrado di questa piazzola di emergenza trasformata in discarica.

Siamo a Napoli, in via Pigna, all'inizio della "bretella" di collegamento tra il Vomero e Pianura. Il solito campionario di rifiuti: dal materasso alle ruote, dalle valigie ai mobili e via dicendo.

Gli irriducibili del sacchetto selvaggio non si preoccupano dei cartelli che indicano (anche se nessuno ci crede) che la zona è video-sorvegliata, e abbandonano spazzatura di ogni genere a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Quasi impossibile, per un automobilista in eventuale difficoltà, fermarsi nella piazzola: il rischio di farsi male o di danneggiare ancora di più il proprio veicolo è davvero alto.

Ciclicamente la zona viene bonificata dall'Asía.

