La piazza-parcheggio nel cuore del Vomero

Una piazza trasformata in parcheggio. Piazza degli Artisti, nel cuore del Vomero. In teoria isola pedonale. In pratica il posto più comodo in cui lasciare macchine e motociclette. In barba a tutto e tutti. Non si paga niente. Nè strisce blu, nè garage. E neppure le multe, ma solo perchè difficilmente qualcuno le fa...

La foto l'abbiamo scattata domenica mattina. Ma i telefonini dei residenti, indispettiti dalla situazione, sono pieni di immagini simili, scattate a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana.