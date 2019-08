La doppia fila degli incivili a due passi dall'ospedale Santobono

Incivili erano e incivili sono tornati. Le vacanze non hanno cambiato le abitudini dei "barbari" della sosta selvaggia. E così in via Mario Fiore la doppia fila la fa da padrona a due passi due da un'affollata gelateria nella quale molti se potessero entrerebbero con tutta la macchina.

La foto l'abbiamo scattata domenica sera. Un via vai continuo di auto in doppia fila su entrambi i sensi di marcia, in barba a qualsiasi regola di comportamento civile o del codice della strada.

L'assenza di controlli e sanzioni rende difficoltoso anche l'accesso al vicino ospedale pediatrico Santobono: la sosta indiscriminata potrebbe creare rallentamenti all'eventuale corsa di un'ambulanza verso il Pronto Soccorso.