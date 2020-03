L'ironia dei napoletani colpisce anche De Luca

È lui il re del web, in questo periodo. Vincenzo De Luca, il Governatore della Regione Campania, è diventato in pochi giorni, grazie ai suoi decreti sempre più stringenti e restrittivi, il bersaglio dell'ironia che da sempre contraddistingue il nostro popolo.

I post diventano subito cliccatissimi, e la diffusione social è a macchia d'olio, tra Facebook, Whatsapp, Instagram e Twitter. Tra parodie e imitazioni è scattata la gara a chi strappa il sorriso migliore utilizzando l'immagine del Presidente.

E così De Luca, da sempre soprannominato "sceriffo" per i suoi modi burberi ma efficaci, si trasforma in una sorta di scherzoso incubo per i cittadini rinchiusi in casa per paura di incontrarlo per strada. Una delle immagini che va per la maggiore in queste ore è quella in cui il Governatore "minaccia" di chiudere anche i balconi della Campania. Un chiaro riferimento, nell'intento dell'autore del post, ai numerosi flash mob di questi giorni lanciati, appunto, dai balconi di casa al suono di canzoni di vario genere.

Ma non manca un De Luca che appare minaccioso dallo spioncino della porta a controllare se il cittadino è davvero in casa, oppure nei panni di Mario Merola nel ruolo di giustiziere o il De Luca seduto in attesa dell'improbabile folla ai baretti, cosa vietatissima in questi giorni.

Un sorriso non guasta mai, neppure in queste ore così particolari.

