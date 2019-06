In via San San Giacomo dei Capri i marciapiedi negati

"Per piacere, aiutateci. Aiutateci almeno voi che scrivete sui giornali". La richiesta parte da un gruppo di residenti di via San Giacomo dei Capri, all'Arenella, che ci vede fotografare lo scempio sul marciapiedi e spera che almeno la denuncia on line serva a qualcosa.

E noi ci proviamo. Evidentemente più di qualcosa si è inceppato nel complesso meccanismo della raccolta dei rifiuti in città, dal momento che da ogni quartiere arrivano disperate grida di aiuto da parte di persone stanche di vivere con i sacchetti che quasi gli entrano in casa.