Anche Gianni Improta e Montervino alla presentazione del nuovo libro di Sarnataro e Materazzo

Ricordi ed emozioni, in Piazza Fuga a Napoli, nella libreria "IoCiSto", in occasione della presentazione del nuovo libro di Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo, dal titolo "Forse non tutti sanno che il grande Napoli...", una raccolta di racconti e aneddoti dei novanta anni di storia azzurra.

Oltre agli autori sono intervenuti, nella saletta gremita della libreria, due storiche "bandiere" del Napoli, e cioè Gianni Improta, il "baronetto" di Posillipo che militò nel Napoli degli anni '60 e '70, e Francesco Montervino, il capitano del Napoli di Reja.

Entrambi, anche stimolati dalle domande di Fabrizio Cappella, giornalista della Rai, hanno ricordato i loro trascorsi con la maglia del Napoli, raccontando anche alcuni divertenti episodi vissuti all'interno degli spogliatoi.

Dario Sarnataro, classe '75, è "voce" di Radio Marte, che assieme a Gianluca Gifuni e Massimo D'Alessandro è uno dei tre storici conduttori di "Notte Azzurra", la seguitissima trasmissione che da anni va in onda il lunedì e il venerdì con gli interventi telefonici degli ascoltatori in cui si parla di calcio e non solo.

Giampaolo Materazzo, classe '72, è al 5° libro scritto insieme a Sarnataro, dopo "1001 storie e curiosità sul grande Napoli che dovresti conoscere", "Il romanzo del grande Napoli", "I campioni che hanno fatto grande il Napoli" e "Il Napoli dalla A alla Z".

Il libro, che è in vendita a 12 euro, si appresta a diventare uno dei regali più "gettonati" sotto gli alberi dell'imminente Natale. Numerose le "chicche" al suo interno, a partire dal 1926 fino ai giorni nostri, passando dal Napoli di Sallustro a quello di Vinicio, da quello di Maradona a quello di Reina e Insigne, attraverso alcuni racconti curiosi, divertenti e a volte poco conosciuti che hanno tutti per protagonisti i calciatori azzurri.