Il "Pinocchio" napoletano dei Cubarap

"Fata turchina, solo tu puoi aiutarmi. Fata turchina, solo tu puoi salvarmi". È un disperato grido d'aiuto quello contenuto nel nuovo singolo dei Cubarap intitolato "Pinocchio" e lanciato in questi giorni su Youtube con un video che anticipa l'uscita del nuovo album "La Favola".

Un Pinocchio ben diverso da quello di Luigi Comencini che spopolò in televisione nel 1972: le distrazioni e le cattive compagnie sono infatti quelle dei giorni nostri, e così Gerry Sica, Maurizio Siano e Lello Carotenuto, che interpretano ognuno con il proprio racconto il burattino, si rifugiano nella droga, nell'alcool e nelle scommesse clandestine, perdendo di vista i veri e buoni valori della vita.

Per fortuna arriva la Fata turchina. "Pinocchio, hai detto un'altra bugia -canta la Fata, interpretata nel video da Raffaella Raja-. Da questa fiaba devi andartene via. Se vuoi cambiare, una formula c'è, ma non è magica, è dentro di te".

Un messaggio di speranza che spinge Pinocchio a chiedere perdono e a promettere di cambiare vita.

I Cubarap hanno tanti anni di gavetta alle spalle e tanti progetti sia cinematografici che televisivi per il futuro. Li vedremo infatti sul grande schermo in due film, il primo con Nick Nolte e il secondo con Maurizio Mattioli ed Elisabetta Gregoraci, mentre in tv parteciperanno alla serie "I Soprani" con Marco Lanzuise e saranno ospiti fissi dello storico programma "Tifosi Napoletani", condotto da Gennaro Montuori, dove lavoreranno con Lino Barbieri, altro famoso comico partenopeo anch'egli molto attento ai messaggi di natura sociale da trasmettere attraverso la recitazione.

