Il panorama sporcato dagli incivili

Gli incivili non vanno in vacanza. E così succede che a Mergellina, accanto ad alcune campane per la raccolta differenziata, qualcuno (ma forse più di qualcuno) ha dato vita a una vera e propria mini discarica di rifiuti.

Materassi, mobili, grosse lattine di olio e via dicendo.

Fin qui niente di nuovo. In pratica, il solito campionario, il solito elenco. Le discariche spuntano infatti come funghi ad ogni angolo della città, ogni giorno, ogni ora.

La particolarità è che stavolta ad essere danneggiata non è solo una parte, ma tutta la città. Lo splendido panorama che si gode da quelle parti, con il Vesuvio sullo sfondo, ne esce infatti a pezzi, sporcato e imbruttito dell'assurdo modo di buttare l'immondizia dove e come capita.

Inutile dire che i turisti, che a centinaia affollano il lungomare in questi giorni, hanno scattato più e più foto dell'immobile spettacolo.