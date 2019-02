Il bambino-pescatore conquista tutti con il suo travestimento

Siamo in pieno periodo di Carnevale. I bambini e i loro genitori si stanno sbizzarrendo nella realizzazione del miglior travestimento. I centri commerciali in questa domenica di vento e freddo sono stati presi letteralmente d'assalto da tante Biancaneve, Cenerentole e Batman. All'ipercoop di Afragola enorme successo per un bimbo vestito da pescivendolo. Si chiama Christian. Gli abbiamo solo leggermente coperto il volto per tutelare la sua privacy, comunque con il consenso della mamma.