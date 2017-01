Gigi D'Alessio si mette a nudo: la copertina del nuovo disco

Si chiama "24.02.1967", ed è il titolo del nuovo, attesissimo disco di Gigi D'Alessio, in uscita nel giorno del suo 50° compleanno, tra meno di un mese. E' lo stesso cantante partenopeo a presentare l'album allo sterminato numero di suoi fans (quasi un milione e duecentomila solo su Facebook). "Ecco la copertina del mio nuovo disco -le sue parole-. E' la mia carta d'identità. Un documento di riconoscimento, e credo non ci sia nulla di meglio che raccontarsi con sincerità per farsi conoscere". In pochi minuti è partito il tam-tam sui social, a suon di "mi piace" e condivisioni oltre che di commenti delle sue innamoratissime fans. Eccone uno: ": "". Insomma, è partito il conto alla rovescia. Del resto, il 24 febbraio non è tanto lontano