Al teatro “Eduardo De Filippo” di Arzano il Gala internazionale "In Dance"

Si terrà domenica 19 Novembre 2017, alle ore 21, presso il teatro Eduardo De Filippo il Gala internazionale “In Dance” diretto dal coreografo Marco Auggiero e organizzato dal teatro “Eduardo De Filippo” di Arzano.

Ospiti e giuria internazionali presiederanno, sin dalla mattina, le fasi eliminatorie della prima edizione del concorso di danza “In Dance”.

Ideato dal coreografo e danzatore Marco Auggiero, già direttore del “Mart International Dance Center” , il concorso si prepara a diventare un punto di riferimento per danzatori e danzatrici provenienti da realtà nazionali ed internazionali. Diverse le discipline ammesse al concorso: danza classica, danza contemporanea, Modern e Hip hop. In palio, premi in danaro e borse di studio.



A comporre la giuria, il danzatore e coreografo Piotr Nardelli, ( Bejart, Opera di Parigi, Scala di Milano e Tokyo Ballet); Francesco Milana, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma; Mauro Mosconi, coreografo Rai e Mediaset, Sharon Booth, direttrice artistica del workshop “Tanz Bozen- Bolzano Danza e Marco Auggiero, coreografo Mart Company. A presentare l’evento nella celeberrima location, il giornalista critico di spettacolo Christian Montagna.



Il Gala ospiterà i finalisti del concorso “In Dance” oltre al concorso coreografico “Liquid Lab”, ideato dallo stesso Auggiero, che vedrà esibirsi nella serata finale i gruppi selezionati nei giorni precedenti da una giuria nazionale composta da coreografi ed esperti del settore.



Special guests della serata, i danzatori Giampiero Trimaldi e Florinda Uliano, la compagnia di danza Marco Auggiero I Mart Company che replicherà con un estratto dallo spettacolo “Ovo”in tourné internazionale da diversi mesi e la Mart Groove Crew.