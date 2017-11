Luna e nuvole...a Napoli è "gara" sotto gli occhi dei turisti

Sembrava una specie di gara, stanotte. Dal Lungomare di Napoli era ancora più facile vederla, quella "rincorsa" tra luna e nuvole quasi a cercare di uscire fuori a farsi fotografare.

In tanti sono rimasti affascinati dallo spettacolo e in tanti, tra turisti e residenti, hanno cominciato a fotografare per condividere poi i loro scatti più belli sui social: luna e nuvole, nuvole e luna.

E poi il mare, con il suo magico suono che di notte è ancora più bello, col Vesuvio dietro, maestoso a "controllare" il tutto.

A Napoli c'è tutto questo, e il bello è che c'è sempre, ed è sempre tutto così bello da "aprire" il cuore, di giorno certo, ma anche di notte, come in questo caso.