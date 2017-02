L'eliminazione di Gigi D'Alessio a Sanremo: la reazione dei fans

...e così D'Alessio è fuori dal Festival di Sanremo. Ci sta, ci può stare. In una gara in cui è davvero così difficile trovare dei criteri di valutazione quanto più oggettivi possibile, può succedere, deve succedere che qualcuno venga eliminato. Del resto, è una gara, e bisogna accettare il verdetto con sportività.

Il video che D'Alessio ha pubblicato su Facebook poco dopo l'eliminazione, se a qualcuno sarà sembrato volgare, ad altri è piaciuto proprio perchè il cantante partenopeo ha reagito come forse avremmo reagito molti di noi, con una battuta, un'imprecazione, una parolaccia. E butti la prima pietra chi non ha mai detto qualche parolaccia in vita sua, chi non si è mai arrabbiato per un torto subito, una sconfitta o chissà che altro ancora.

D'Alessio, e tutta la sua "famiglia", quella delle decine e decine di migliaia di fans che per lui farebbero follie, ci teneva al Festival di Sanremo. Del resto è proprio al Festival che deve il suo "sdoganamento", quando andò lì per la prima volta a cantare "Non dirgli mai" e conquistò l'Italia intera. Sui social molti gridano allo scandalo, alla vergogna.

Delusione, sconforto e rabbia si leggono nei post e nei commenti dei "dalessiani" d.o.c. Passerà, D'Alessio venderà dischi "a palate", i suoi concerti faranno sempre il tutto esaurito e questo Sanremo resterà solo un brutto ricordo. Del resto, quanti artisti hanno vissuto la sua stessa esperienza. L'eliminazione brucia, brucia sempre, anche a gente come Al Bano che di Festival ne ha fatti chissà quanti.

Eppure, chissà perchè, molti sono convinti che l'anno prossimo, o tra due anni, chissà, Gigi D'Alessio tornerà su quel palco, e non come ospite o super-ospite, come pure molti gli stanno suggerendo sui social, ma come concorrente in gara. E quel Festival lo vincerà. Adesso, forza Napoli, sempre e comunque.