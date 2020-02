Elettra Lamborghini a Napoli: folla di giovanissimi in coda (VIDEO)

Grandissimo entusiasmo a Napoli, alla libreria Feltrinelli di piazza Garibaldi per Elettra Lamborghini, reduce dal notevole successo di pubblico al Festival di Sanremo. Un pubblico fatto in particolare di ragazzi che sono stati accompagnati dai loro genitori, i quali hanno dovuto acquistare l'ultimo cd della cantante per poter avere il tanto agognato braccialetto che dava la possibilità di abbracciare, baciare e scattarsi una foto con Elettra Lamborghini.

