Diego Armando Maradona Jr, seguitissime le sue dirette su Instagram

Grande successo, su Instagram, per Diego Armando Maradona Junior. Il figlio del Pibe de Oro è molto attivo sul social, ed è seguito da oltre 55.000 followers, con i quali intrattiene un rapporto molto intenso grazie alla pubblicazione di fotografie, video e pensieri anche di vita privata.

Molto apprezzato, per esempio, l'ultimo "live", direttamente dalla camera da letto di un albergo di Madrid, all'indomani della partita persa dal Napoli contro il Real. Diego Jr., assieme alla moglie Nunzia, ha chiacchierato a lungo con numerosi tifosi.

Entrambi in pigiama e distesi tranquillamente, i due sposini si sono divertiti a leggere i commenti, le domande e i complimenti (in particolare alla signora Nunzia) che arrivavano in diretta da chi li stava guardando. L'argomento comunque più "gettonato", e del resto non poteva essere diversamente, è stata la sconfitta del Napoli. Ottimismo, nelle parole di Diego Jr., per la partita di ritorno al San Paolo.