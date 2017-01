Vandali in azione al Rettifilo: cassonetti e rifiuti dati alle fiamme

Cassonetti bruciati. Rifiuti dati alle fiamme. Alle due del pomeriggio del primo giorno del nuovo anno il Rettifilo offre un brutto spettacolo a passanti e turisti impegnati nella passeggiata di Capodanno.

Numerosi cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono stati incendiati, e così pure alcuni cumuli di immondizia. Probabilmente qualche teppista ha fatto scoppiare dei petardi all'interno dei cassonetti, oppure qualcuno gli avrà dato volutamente fuoco.

Fatto sta che partendo da Piazza Garibaldi e arrivando fino a Piazza Borsa, il fumo e l'odore acre della plastica bruciata non sono stati un buon augurio di inizio d'anno per residenti e passanti, oltre che per la città stessa.