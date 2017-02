Quattro anni fa la scomparsa di Carlo Iuliano

Quattro anni fa, il 6 febbraio 2013, moriva Carlo Iuliano, storico ed ultratrentennale capo (oltre che “inventore”) dell’ufficio stampa del Napoli. La famiglia lo ha ricordato con una Messa celebrata nella Chiesa di San Vincenzo Pallotti, al Corso Europa. Il ricordo di Iuliano è ancora molto vivo tra i tifosi partenopei, anche grazie al prezioso impegno dell’amata figlia Raffaella, anche lei giornalista, che continua a mantenere sempre aggiornata la pagina Facebook dedicata al padre. Tante le persone presenti in Chiesa: oltre alla figlia e alla moglie Anna, sedute in prima fila, numerosi parenti ed amici del giornalista scomparso.

Questo il ricordo che di Carlo Iuliano (nella foto con Diego Armando Maradona) ha scritto la figlia Raffaella sulla sua pagina Facebook, anch’essa seguita da migliaia di fans: “Non si è mai abbastanza grandi per perdere un padre. 4 anni fa, il mio cuore ha smesso di battere assieme al tuo. Sulla mia vita è sceso un velo grigio, che ha tolto colore al mondo che mi circonda. Il tempo della felicità si è fermato, con te. Ho conosciuto il dolore che spezza l'anima in due. La sincerità di pochi. La falsità di chi si volta dall'altra parte. Il silenzio assordante del deserto intorno a me. Le lacrime dentro, le pacche sulle spalle, il valore imprescindibile della dignità... Quant'è difficile trovare la forza di crederci, ancora. Io lo so che sei sempre con me. Me lo ripeto ogni giorno. Ma andare avanti senza te... è una condanna troppo ingiusta”.

La scomparsa di Carlo Iuliano, che negli ultimi tempi era diventato anche un seguitissimo opinionista in vari programmi televisivi dedicati al Napoli, destò all’epoca molta commozione tra i tifosi, che inondarono i siti e i blog dedicati alla squadra napoletana di pensieri dedicati alla sua memoria.