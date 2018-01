L'appello ai ladri di un automobilista napoletano

In questi giorni sono tornati in azione, in alcuni quartieri di Napoli, i ladri di stereo dalle automobili in sosta. Non sono pochi coloro che hanno già avuto la brutta sorpresa di trovare un finestrino rotto e l'autoradio mancante.

E così in via Piscicelli, all'Arenella, un automobilista ha pensato bene di mettere un avviso sull'auto. Destinatari i ladri. "Non rompere il vetro! Lo stereo non c'è" ha scritto sul foglio che ha attaccato alla propria vecchia utlitaria in sosta. "P.S. -la postilla-: costa più il vetro che lo stereo".

Una richiesta, un'invocazione, quasi una preghiera, da parte del proprietario che così facendo spera di riuscire a convincere i ladri a desistere dal proprio intento. L'ironia tutta partenopea ha lasciato ancora una volta il segno. Il costo della sostituzione del vetro in molti casi è sicuramente superiore al valore, spesso solo affettivo, di uno stereo.

Meglio prevenire, dunque...