Il calcio romantico e pacato del "Bar Toletti"

Su TV Luna, al canale 14 del digitale terrestre, ogni martedì alle 21.30 va in scena il “Bar Toletti”, una trasmissione ideata e condotta da Marino Bartoletti, grande firma romagnola del giornalismo italiano, del quale a buon diritto può da tempo essere considerato Maestro. Un giornalista che, tra l’altro, ha inventato “Quelli che il calcio” per la Rai, ha diretto il “Guerin Sportivo” ed ha una dichiaratissima simpatia per il Napoli e la cosiddetta “napoletanità”.

Il “Bar Toletti“, che prende il nome dal suo ultimo libro, è uno splendido esempio di televisione d’altri tempi, romantica, nostalgica, pacata. Tranquilla e non urlata. Niente a che vedere con la stragrande maggioranza delle altre trasmissioni sportive. Un viaggio avanti e indietro nel tempo, alla ricerca di emozioni perdute, di ricordi sbiaditi e di passioni mai spente, ma sempre con un occhio attento sull’attualità di un Napoli che fa sognare ad occhi aperti i suoi tifosi. Bartoletti, con i suoi toni gentili, è un “giornalista Signore”, ma anche un “Signor giornalista”: uno che insomma è sempre un piacere ascoltare ma anche leggere, e non soltanto quando parla o scrive di calcio, ma anche quando parla e scrive di musica (tutti sanno del suo amore per il Festival della Canzone italiana a Sanremo).

“A cuore aperto”, nell’ultima puntata, l’intervento in studio di Albertino Bigon, l’allenatore del secondo scudetto del Napoli, quello della stagione 1989/90, l’ultimo, per il momento. Visibilmente commosso, il quasi settantenne tecnico scudettato, ha raccontato numerosi aneddoti legati agli anni della sua esperienza al Napoli, che sono stati ripercorsi anche attraverso immagini e filmati d’epoca realizzati con la collaborazione di Raffaella Iuliano, giornalista e figlia d’arte del compianto papà Carlo, colui che per primo ha avuto l’intuizione di creare l’ufficio-stampa, prima ancora dell’avvento di Corrado Ferlaino.

Ospiti fissi lo scrittore Maurizio De Giovanni, i giornalisti Carlo Alvino e Maria Elena Fabi, oltre a Emilio De Cicco (realizzatore di arte presepiale e simboli scaramantici) e Claudio Castellano (appassionato di calcio e ciclismo, realizzatore di maglie per il giro d’Italia). Spazio ai ricordi, in una delle ultime puntate, anche con la presenza in studio di Diego Armando Maradona Jr., con il quale Bartoletti ha trattato anche alcuni episodi di vita privata, riuscendo a portarne davanti alle telecamere, solo per i saluti finali, anche la madre.