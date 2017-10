Foto e selfie tra le bancarelle del Lungomare

Via Nazario Sauro. E' sabato pomeriggio, c'è un sole estivo e tanti turisti in giro per la città e sul Lungomare.

Ovvia la "caccia" alla foto più bella, al panorama mozzafiato, al ricordo da portare con sè con lo sfondo del Vesuvio. Eppure, anche una semplice operazione come una fotografia, oppure un selfie, può risultare difficile, specialmente in certe condizioni.

E sì, perchè i turisti e i napoletani sono costretti a fare lo slalom tra le bancarelle per trovare un pochino di spazio ed immortalare mariti, mogli, figli o fidanzate. Sono talmente tanti gli extracomunitari presenti che in molti devono addirittura chiedere la cortesia a qualcuno di loro di spostarsi un pochino o di spostare almeno le bancarelle.

Certo, i turisti porteranno a casa la foto più bella, ma la foto che abbiamo scattato noi a tutta la "scena" è davvero molto significativa...