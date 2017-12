L'ultima "nottata" dei pescivendoli a Porta Nolana

Ultima "nottata" dell'anno per i pescivendoli di Porta Nolana e dintorni, a via Soprammuro, che sono stati pacificamente "presi d'assalto" dal solito fiume di gente in cerca di pesce e frutti di mare per il cenone dell'ultimo dell'anno.

Certo non la folla dell'altra "nottata", quella dell'anti-vigilia di Natale, ma comunque tantissime persone.

Prezzi sostanzialmente invariati rispetto al periodo di Natale.

Solite file anche per le pizzerie della zona che hanno sfornato centinaia e centinaia di pizze fritte e pizze al pomodoro.

Traffico in tilt in tutta la zona attorno a Piazza Garibaldi, e affari d'oro per i soliti parcheggiatori abusivi.